Jordi Mestre: "En el Barcelona nunca se le da por perdido a Iniesta, juegue o no juegue"

El Vicepresidente tercero del Barcelona y responsable del área deportiva habló en los micrófonos de COPE al término de la Final de la Copa del Rey: "Hoy mejor resultado y juego que en Roma. No era así que queríamos destituir a Valverde en el caso de no ganar la Copa. No hay que poner nota a la temporada, para eso están las clasificaciones. Si se llega a conseguir el doblete, es una temporada buena. Si el Madrid gana la Champions lo tiene que valorar el Real Madrid. No hemos visto a Iniesta, no hemos hablado con los jugadores. En el Barcelona nunca se le da por perdido a Iniesta, juegue o no juegue. No tengo ni idea de si juega Neymar en el Real Madrid o no, a mí me preocupa mis jugadores. En el mundo del fútbol no me sorprende ya".