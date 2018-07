Iniesta: "Se acaba un etapa maravillosa; a veces los finales no son como uno espera"

El jugador manchego anuncia su último partido con España: "Se acaba un etapa maravillosa. A veces los finales no son como uno espera. Estamos jodidos porque no hemos dado un paso más, no hemos estado a la altura de las circunstancias y a nivel individual no ha sido la mejor despedida. Los principales culpables somos los jugadores"