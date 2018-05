Iniesta: "Me voy yo y el Barça sigue, el club está por encima de todos los jugadores"

Andrés Iniesta reconoció en zona mixta que sus últimos minutos con el Barcelona habían sido "realmente difíciles". Además, señaló que "me llevo un cariño infinito, infinito el cariño de la gente hacia mí, infinito el cariño mio hacia el club" y que "no he dudado porque una decisión así la tienes que tener bien clara".