Fajr: "Ahora en el fútbol hay que correr y currar, no ganas partido sólo con estrellas"

Fayçal Fajr lamentó la poca puntuación que sacó Marruecos en el Mundial: "En todos los partidos hemos merecido más puntos de los que tenemos. Al final, ha sido por detalles. La gente no conocía a Marruecos antes del Mundial, y hemos dejado una buena imagen. No me he decepcionado España, en el Mundial pasan muchas cosas, mira a Argentina o Brasil. En el fútbol ahora hay que correr, hay que currar, no ganas partidos sólo con estrellas".