Cristiano Ronaldo, en zona mixta: "No era el día para desahogarme, pero tampoco me escondo; hablaré... No es cuestión de dinero"

Cristiano Ronaldo intentó aclarar ante las radios su situación: "No era el día perfecto para desahogarme, no quiero tirar el mérito de lo que ha hecho el Real Madrid, las situaciones personales de cada jugador no son importantes en este momento, pero tampoco olvidar de decir a la gente que algo va a pasar. La gente que quiere a Cristiano necesita saberlo. Son situaciones que vienen de algún tiempo… Gracias a Dios no necesito dinero, el dinero no es el problema para mí. Molesto no estoy porque sé todo lo que doy al club. No quiero borrar este momento único con mis compañeros, no es el momento de hablar, pero no me voy a esconder. Hablaré los próximos días".