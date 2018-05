Courtois, en Tiempo de Juego: "Estamos hablando con el Chelsea, pero prefiero decidir después del Mundial"

Hablamos con el portero del Chelsea, reciente ganador de la FA Cup: "Estamos satisfechos por haber ganado el trofeo pero toca jugar la Europa League. Estoy muy feliz y me alegro mucho por mis jugadores del Atlético. Prefiero hablar sobre mi futuro después del Mundial. Me queda un año de contrato. Se habla entre agentes y yo no quiero saber nada hasta que no acabe la temporada".