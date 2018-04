Carolina Marín, en Tiempo de Juego: "Un día soñado conseguir el oro europeo en casa"

Feliciamos a la tetracampeona de Europa de bádminton: "Un día soñado poder conseguir el oro europeo en casa. He disfrutado muchísimo. El plan de juego ha sido perfecto. Yo tenía la presión de ganar porque no quería decepcionar a nadie. He salido a la pista sonriendo y quería disfrutar. La semifinal, la jugadora era mejor que la rival de la final y tuve más nervios, hoy estaba más relajada".