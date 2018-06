Carlos Suárez, en Tiempo de Juego: "Jaime Mata es el mejor traspaso de la historia porque nos ha dejado en Primera"

Felicitamos al presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez, por el ascenso a Primera División del equipo pucelano: "Empezamos la temporada con ilusión, luego nos desinflamos, pero Sergio hizo que los chavales pensaran que tendríamos posibilidades. Mata jugará en el Getafe, es una pena, pero para nosotros es el mejor traspaso de la historia porque nos ha dejado en Primera. No he hablado con Ronaldo, coincidí con él, nos dijo que tenía en su cabeza entrar en España, pero no hablamos de eso".