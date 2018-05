Butragueño: "Hay una falta muy clara a Varane en el segundo gol y me extraña que el linier no vea el penalti sobre Marcelo"

Escuchamos al director de relaciones institucionales del Real Madrid en declaraciones con Movistar Partidazo: "Se han agrupado mejor con diez hombres. No nos gusta hablar de los árbitros pero hubo dos jugadas que acaban siendo críticas. Entendemos que hay una falta muy clara a Varane en el segundo gol y el árbitro entiendo que no vea el penalti a Marcelo, pero me extraña que el linier no vea esa jugada.