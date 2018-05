Anquela, en Tiempo de Juego: "Si no podemos ascender, me gustaría que suba alguno de los que he estado"

El Real Oviedo ganó 2-0 al Lorca y está a un punto del play-off de ascenso a Primera División. En Tiempo de Juego, hablamos con su entrenador: "Lo que yo quisiera saber es en qué momento estamos, esto es la Segunda División. A todo el mundo le cuesta ganar partidos, y no somos la excepción. Espero ir más arriba. El ambiente en Oviedo es siempre bueno. El misterio es saber por qué somos tan irregulares. Si no podemos ascender nosotros, me gustaría que subiera alguno de los que he estado, y al Huesca le quiero de una forma especial, pero tenemos que respetar a todos los rivales. Hay una igualdad mayúscula. Sólo me preocupa intentar competir en Pamplona, sabemos que habrá Liga hasta el último partido".