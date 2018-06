Achraf: "Tengo pendiente una conversación con Lopetegui, yo quiero quedarme en el Real Madrid"

El lateral del Real Madrid fue titular con Marruecos en el partido ante España: "No sé si el VAR nos ha perjudicado, pero no ha estado justo para los dos equipos. Me ha gustado España, tiene muy buenos jugadores, juegan muy bien. Teníamos ganas de jugar para quedarnos con buen sabor de boca y por dar una alegría a nuestra afición. Lo de Lopetegui ha sido una sorpresa para todos, tengo pendiente una conversación con él, quiero quedarme en el Real Madrid"