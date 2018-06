This is Fútbol, capítulo 333 (11-06-2018)

Esta semana despedimos la temporada de programas semanales de This is Fútbol con una particular previa del Mundial de Rusia 2018, que está a punto de comenzar. Con la guía de audio del Mundial publicada la semana pasada (cap 332) y todas las ediciones de "Brazuca: Historia de los Mundiales" disponible para escuchar y descargar en cope.es, aprovechamos para preguntarles a las voces habituales del programa dónde van a ver este Mundial y las cosas en las que se van a fijar. Ahora sólo queda disfrutar de la gran cita y escuchar el TIF DIARIO que publicaremos cada noche, después de cada jornada de competición de esta Copa del Mundo. Feliz Mundial para todos!!