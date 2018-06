This is Fútbol, capítulo 332 (04-06-2018)

Esta semana, en This is Fútbol, nos preparamos para el Mundial de Rusia 2018. El día en que FIFA ha dado a conocer la lista de jugadores de las 32 selecciones clasificadas, en TIF hacemos un repaso grupo por grupo de la Copa del Mundo. Con Maldini, el grupo B, el de España (min 16). El grupo A comienza con una llamada al compañero uruguayo Martín Charquero (min 35). El C, con Alain Valnegri (min 45). El D, con Ariel Judas (min 60). El E, con el periodista brasileño Mauro Beting (min 75). Con Alberto Rubio comenzamos el análisis del grupo F (min 90). Y en el Cybercafé, con Carlos Mateos y Miquel Moro, los grupos G y H (min 115). Todo ello, con el análisis técnico de David de la Peña. ¡¡Preparados para el Mundial!!