This is Fútbol, capítulo 331 (28-05-2018)

Esta semana, en This is Fútbol, analizamos la victoria que le dio al Madrid su 13ª Copa de Europa, con el once de BeSoccer (min 3), Maldini (min 12), Fernando Morientes (min 31), David de la Peña y Guillem Balagué (min 47). En el Cybercafé (min 60), con Miquel Moro y Carlos Mateos, nos empezamos a preparar para el Mundial de Rusia, y con Ariel Judas resumimos lo mejor del fútbol de América (min 83).