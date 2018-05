This is Fútbol, capítulo 330 (21-05-2018)

Esta semana, en This is Fútbol, el Real Madrid busca su 13ª Copa de Europa, la 3ª consecutiva, en Kiev. Real Madrid-Liverpool, final de la Champions, vivida en TIF con Maldini, Fernando Morientes, Poli Rincón, Guillem Balagué, David de la Peña y Dani Gil (min 10). Apostamos al partido de la mano de Marathon Bet. Con BeSoccer, el mejor once de esta Champions hasta llegar a la final (min 3). Además, la victoria del Atlético de Madrid en la final de la Europa League (min 58). El final de la liga italiana (min 73). Las finales de Copa en Europa este fin de semana, en el Cybercafé (min 85). La lista de 23 de Lopetegui para el Mundial de Rusia, bajo la lupa de Manolo Lama (min 90). Escuchamos a David Villa hablar de Iniesta y de Fernando Torres (min 100). Y terminamos con la agenda de Antonio Pérez del Castillo.