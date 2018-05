This is Fútbol, capítulo 328 (07-05--2018)

Esta semana, en This is Fútbol, repasamos la trayectoria de Arsene Wenger y su influencia en el Arsenal, con Guillem Balagué, después del último partido del Arsenal en casa con el francés en el banquillo tras 22 temporadas (min 10). Con los amigos de @BeSoccer, el once de las semifinales de la Champions y la Europa League (min 3). Dani Gil nos cuenta cómo está el Liverpool, próximo rival del Real Madrid en la final de la Champions (min 25). Con David de la Peña, lo que queda por decidir en la Liga Italiana (min 36). Alberto Rubio nos cuenta la historia de Baku, jugador del Mainz (min 47). Con Miquel Moro y Carlos Mateos, escuchamos a Íker Casillas, valoramos el título del Oporto en Portugal y os contamos cómo ha terminado la liga holandesa (min 52). Con Ariel Judas, todo el fútbol de América (min 65). Y Toni Padilla nos habla de fútbol ruso, turco, danés e israelí (min 73). Para terminar, conocemos el libro "Campeones", y apostamos con Marathon Bet.