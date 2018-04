This is Fútbol, capítulo 327 (30-04-2018)

Esta semana, en This is Fútbol, Real Madrid y Atlético buscan llegar a una nueva final europea. El Real Madrid quiere ir a Kiev, y el Atlético a Lyon, tras afrontar la vuelta de las semifinales de Champions y Europa League. Para empezar, los amigos de BeSoccer nos traen el mejor once de las semifinales mezclando ambas competiciones. Maldini analiza la eliminatoria entre la Roma y el Liverpool, cuyo desenlace volveremos a vivir el próximo miércoles en Tiempo de Juego (20:30, cope.es) (min 11). Hablamos del Real Madrid-Bayern con Fernando Morientes, David de la Peña y Alberto Rubio (min 21). Después, con Toni Padilla, el Atlético-Arsenal de vuelta de semifinales de la Europa League, y escuchamos a Lauren y Cazorla opinar sobre el partido y sobre el bonito detalle que tuvo Old Trafford con Wenger este fin de semana (min 41). En el Cybercafé (min 60), con Miquel Moro y David de la Peña, detalles de la Serie A, Premier, Bundesliga, y la Primeira Liga de Portugal. Todo el fútbol de América, con Ariel Judas, con quien escuchamos a David Villa tras marcar un doblete (min 80). Y apostamos con los amigos de Marathon Bet.