En el trato a los enfermos nosotros somos los beneficiados

De mí se ha dicho muchas veces que soy muy místico. Entonces yo creo que lo que tengo que hacer es bajar del Monte de la Transfiguración y entonces visitar a los enfermos me baja de las nubes. Además Cristo dice en la escena del Juicio Final que se nos va a juzgar por el amor, por lo que hayamos hecho y es una obra de misericordia visitara a los enfermos. La mayoría de ellos nos dan las gracias pero ya me he cansado de ver que en realidad somos nosotros los beneficiados.