Mi trabajo en Cáritas y en Parroquias diocesanas me hizo descubrir la dimensión comunitaria de la Fe

Para mí la Fe ha sido una gran experiencia que me ha hecho ver las cosas de forma más positiva. Aunque es verdad que hay mucho dolor y sufrimiento en el mundo también es verdad que se puede luchar contra él y se puede estar al lado de quienes lo padecen. Es curioso pero ver a diario gente que trata de salir adelante con muy poco me ha hecho más optimista. También me ha ayudado a vivir mi espiritualidad de forma distinta. Tal vez por mi formación o por el motivo que sea tendía a vivir la Fe como algo personal r individual. Gracias a mi trabajo en Cáritas y mi participación en la vida de las Parroquias y la Diócesis he descubierto esa dimensión comunitaria que antes me faltaba.