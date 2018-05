Ser periodista cristano es usar los dones de Dios en mi vida

Me ha ayudado a decir esa palabra hablada o escrita como Él quiere que la hable, que la diga y que la diga, que la hable, que la escriba y yo lo digo con ese deseo. Ser periodista añade a mi ser creyente el ser instrumento como diría mi tocayo, San Francisco de Asís con las habilidades que Él me ha dado. Y con esto poder mostrar que Cristo no es algo piadoso o de moda, sino la verdad de mi vida.