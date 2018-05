Ser creyente me ayuda a vivir mejor el periodismo

No sé si el ser peridosita me añade algo a mi condición de cristiana, ya que antes que periodista soy católica, pero sí es cierto que ser creyente me ha ayudado mucho más a vivir y a ejercer mi profesión de periodista. Además trabajo en el seno de la Iglesia y eso ya, en sí mismo, es un regalo profesionalmente, pero sobre todo, personalmente porque aprendo constantemente de las cosas que llegan hasta mí. Intento ver qué me hace crecer porque amplían mi horizonte y mi mirada.