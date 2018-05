La lucha por la dignidad de la mujer me acerca a Cristo

Llegar a Cristo en los más pobres, sobre todo en estas mujeres. Me aporta Evangelio. Es verdad que a veces se sufre mucho y te dan muchos palos pero mi Santa -Santa María Micaela- decía que "sólo por una daría ella la vida". Entonces eso es como que lo tengo muy arraigado. Me aprota vida, me aporta encuentro con Cristo en los más vulnerables en ese Cristo roto. Me aporta el encuentro de estas mujeres.