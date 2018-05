De forma imprevista entré a trabajar en la Delegación de Medios de Granada

Mi entrada en la Delegación de MCS de Granada lo resumiría de un modo: por un imprevisto. De eso hace diez años. Yo había estado durante un par de años buscando trabajo en Málaga porque me quería ir a vivir allí. Además por motivos personales y muy sencillos y muy claros. Había conocido un chico y me propuse cuidar esa relación y estar más cerca y no me preguntéis cómo pero durante dos años que estuve enviando currículum de mi profesión no salía nada.