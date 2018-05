Cristo es mi Referente y el Evangelio me da claves para actuar cada día

Para mí Jesucristo es un Referente en mi vida. Toda mi vida he sido cristiano y entonces para mí es básicamente fundamental mi referencia a Jesucristo. Yo normalmente suelo leer la Biblia no todos los días, pero me gusta leer el Evangelio de cada día y buscar claves para mi vida. Yo me considero que soy cristiano y para mí es fundamental a la hora de planificar mi vida y mi trabajo.