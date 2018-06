Cáritas muestra su Fe a través del buen ejemplo

El contacto diario con los que sufren también me ha llevado a profundizar en la Fe, a salir de mí mismo y a tratar de mirar el mundo como imagino que lo mira Dios. Los mayores retos que tiene pastoralmente el trabajo en Cáritas no son muy distintos de los de la Iglesia en general. El fin de Cáritas es la evangelización que se puede hacer de muchas formas. En nuestro caso no es tanto por medio de la catequesis o de los Sacramentos, sino a través, sobre todo, del ejemplo y del testimonio. Sin embargo en este punto creo que sí nos enfrentamos a un gran reto: El de descubrir -como dice el Eclesiastés- cuál es el momento para callar y cuál es el momento para hablar.