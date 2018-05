Acogemos a las víctimas de la trata para devolverles su dignidad

Aparte de las actividades que con ellas se puedan realizar para que recuperen su dignidad como personas la ayuda más grande que podemos hacer es la acogida. Para mí esto no es un trabajo cuando te preguntan por ello. Si fuera un trabajo a lo mejor no estaba. Pero lo vivo como vocación esta entrega y como misión, por supuesto. Esta misión me aporta vida y descubrir a Cristo.