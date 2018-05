'La Tarde' (08/05/2018), de 15 a 16 horas

Ángel Expósito te cuenta cómo viene el día. Los 'Deportes' con José Luis Corrochano. Y en 'Historias del martes': porque Cristina Cifuentes deja su acta de diputada en Madrid hablamos con Álvaro Coutelenq, responsable de la información de Madrid, y María Dabán, desde el Senado, con la postura del PP; porque Móstoles (Madrid) instalará el primer hamacódromo del mundo hablamos con Xixe García Moure, su coordinadora en el Centro de Arte Dos de Mayo local; y porque el último álbum de los Beatles "Let it be" cumple 48 años, recordamos otros "últimos discos" de bandas que también se separaron.