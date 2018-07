Sergio Ramos: "No nos importaría que Hierro siguiera"

El capitán de la selección español lamentó la eliminación de España en el Mundial: "Caer eliminado siempre es muy difícil de superar. Hoy nos sentimos más orgullos de ser españoles; hemos luchado contra la anfritriona, un grandísimo equipo y hemos hecho todo lo posible. Cualquier español ha visto que hemos dejado el corazón y se siente orgulloso del equipo. Volveremos y nos levantaremos. Ojalá pueda jugar otra Copa del Mundo. No se puede hacer más, el equipo ha puesto orgullo y huevos. No soy muy partidario de los cambios, nos hemos sentido muy cómodos con Fernando, no nos importaría que siguiera".