Sergio Ramos: "Cualquier español que haya visto el partido se siente orgulloso"

El capitán de la selección español lamentó la eliminación de España en el Mundial: "Caer elinminado siempre es muy difícil de superar. Hoy nos sentimos más orgullos de ser españoles; hemos luchado contra la anfritriona, un grandísimo equipo y hemos hecho todo lo posible. Nos hemos dejado el alma dentro. Un Mundial es el sueño de cualquier deportista. Cualquier español ha visto que hemos dejado el corazón y se siente orgulloso del equipo. Volveremos y nos levantaremos. Ojalá pueda jugar otra Copa del Mundo. No se puede hacer más, el equipo ha puesto orgullo y huevos. Nos han llevado a los penaltis, que era la única manera de hacernos peligro; los penaltis es una lotería. Un golpe muy duro. Cualquier español que haya visto el partido se siente orgulloso. Me lleva agarrado y me impide rematar; el VAR está para ayudar. Hoy hemos vuelto a reivindicarnos como equipo"