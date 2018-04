López Valdivielso: ‘Ni perdono ni olvido. ¿Cómo la sociedad española va a perdonar con todo lo que han hecho?’

Durante los ocho años que estuvo al frente de la Benemérita vivió la liberación de Ortega Lara, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, el atentado frustrado en la inauguración del Museo Guggenheim, los atentados del 11S en Estados Unidos y los atentados del 11M en Madrid.

En la próxima hora y media podrás escuchar, entre otros, el testimonio del agente de la Guardia Civil que entró en el zulo donde durante 532 permaneció el funcionario de prisiones Ortega Lara. ‘Encontrar el zulo fue un golpe de suerte al hacer el registro en la nave de Mondragón. Uno de los compañeros, después de dos horas dentro del local intentando localizar el zulo, dio con una maquinaria muy pesada que tenía unos tornillos muy pesados que no encajaban y que no tenía sentido. Empezamos a levantar un poco la parte del elevador y nos dimos cuenta que por debajo entraba un poquitín de luz y nos dimos cuenta de que allí estaba el zulo que buscábamos’ recuerda el ya ex agente de la guardia civil, Francisco Gil.

‘La reacción de Ortega Lara al verme entrar fue encogerse en posición fetal; pensaba que era yo un terrorista que iba a matarlo. Me dijo “Mátame, sabes que no tengo miedo. Mátame. Mátame”, relata Francisco Gil en ‘La Noche de COPE’.

‘Recuerdo el olor era a heces, a humedad, aquello era tremendo. El choque de entrar allí y encontrarse con Ortega Lara fue tremendo. Lo trataron peor que a un perro’ asegura el ex agente de la guardia civil.

Sólo 9 días después de la liberación de Ortega Lara, era secuestrado el concejal popular Miguel Ángel Blanco. Recordamos también este triste capítulo de nuestra historia con el que fuera director general de la Guardia Civil entre 1996 y 2004, Santiago López Valdivielso, y hablamos con María San Gil. ‘Yo de la banda terrorista hablo lo menos posible porque no me merecen respeto. Me preocupa lo que vaya a hacer el Gobierno y la oposición. Es el momento de demostrar que somos una sociedad digna y que con los terroristas no se negocia. Dejar de matar no puede tener premio. No puede haber concesión ni impunidad, y pensar en la dignidad de las víctimas del terrorismo’, asegura en ‘La Noche de COPE’ María San Gil.