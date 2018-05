Poniendo las Calles (23 de mayo de 2018) de 4 a 5

Poniendo las Calles (23 de mayo de 2018) de 4 a 5

En los próximos minutos te vamos a contar otro caso que demuestra que debemos seguir luchando para que las injusticias cambien. En pleno siglo 21 aún hay mujeres que son discriminadas por el hecho de estar embarazadas y no te estamos hablando de un país subdesarrollado si no del nuestro. Te vamos a hablar de un caso que ha pasado hace muy poco y que demuestra que tanto en la administración como en las empresas privadas aún hace falta mucha conciencia. Y nos va a visitar un compañero de los medios que es un todo terreno, Cake Minuesa. No te lo pierdas