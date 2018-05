Poniendo las Calles (17 de mayo de 2018) de 5 a 6

En los próximos minutos se va a subir al escenario de Poniendo las Calles Sofía Ellar, es una de esas voces que cuando la escuchas una vez ya no la olvidas. Viene a presentarnos su nuevo trabajo NOTA EN DO. Y ya está afinando la guitarra para ofrecernos alguna de sus canciones en directo. Con el Grupo Risa vamos conocer una llamada muy especial, en ella está implicada la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la pastelería la Duquesita y el Atlético y el Madrid. No te digo nada lo que puede salir de aquí. Y con Alfonso García nuestro experto en motor trataremos temas como que España ya cuenta con el primer paso de peatones en 3 dimensiones ¿Dónde esta? Y que Una Harley se convierte en la moto mas cara de la historia ¿ Cuanto vale y porque? Enseguida nos lo cuenta motorman.