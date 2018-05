Poniendo las Calles (8 de mayo de 2018) de 5 a 6

En los próximos minutos vamos a hablar con Magali Dalix, entrenadora y coach de OT. Acaba de publicar un libro en el que nos da las claves para cambiar nuestro cuerpo en 10 días para mejor. La idea es que a través de una serie de ejercicios, creemos que no muy complicados, podamos encontrar nuestro nuevo yo. A ver que nos cuenta, por que este equipo está muy necesitado y no me refiero a mi. Además nos acompañará como cada martes Alfonso García para ponernos al día con las últimas noticias del motor, por ejemplo te vamos a contar que La Unión Europea rebaja la edad mínima para conducir camiones y autobuses y que ya está disponible la edición 2018 del "Manual del Transporte"