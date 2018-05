Poniendo las Calles (15 de mayo de 20189 de 4 a 5

Poniendo las Calles (15 de mayo de 20189 de 4 a 5

En la próxima hora Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es nos va a contar cómo viene el tiempo en los próximos días. Queremos saber cómo se van a comportar las temperaturas en esta segunda quincena de mayo. A ver si va a ser tan movida como la que ya hemos vivido. Y nos va a hablar de unos barcos que estos días se han visto por el cielo. No pienses que me he vuelto loca que enseguida vas a entender a que se debe este fenómeno. Y como cada martes Juan Andrés nos trae una nueva sesión musical. En esta ocasión toca plagios. Esas canciones que tienen cierto parecido con otras composiciones pero que si no tienes buen oído puedes no darte cuenta. A Juanan no se le escapa una.