Poniendo las Calles (27 de junio de 2018) de 5 a 6

En los próximos minutos vamos a hablar con Susana Monteagudo y Marta Colomer. Son dos compañeras de los medios de comunicación que han escrito el libro It's Only Rock And Roll-Una historia del rock ilustrada. En él cuentan un montón de anécdotas e historias que han hecho que un grupo, un solista o una determinada canción tuviera un interés especial. Y con Miguel Ángel Almodóvar trataremos el tema de la alimentación del cerebro. No es una broma. Hay cuatro nutrientes fundamentales que ayudan a nuestro cerebro a estar en forma y retrasar posible dolencias neurológicas. Un tema que nos puede afectar a todos y que debemos de cuidar.