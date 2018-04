El 'top-5' mundial de porteros para Bodo Illgner, en El Partidazo de COPE

El ex portero del Real Madrid, campeón de Europa, pasó este lunes por El Partidazo de COPE: "Me gustaría ser Director Deportivo. Veo complicado el Bayern-Real Madrid. En Alemania se habla con respeto del Madrid, aunque mi deseo es que sea el Madrid el que pase. La Champions del 98 la ganamos en una temporada bastante normalita. No entiendo las críticas a Keylor Navas. Kepa sería una buena inversión de futuro, aunque ahora es un poco más caro".