Rubén Pons, en El Partidazo de COPE: "No creo que Salah esté enfadado con Ramos, fue una acción fortuita"

El fisioterapeuta del Liverpool, que viajará al Mundial con Salah contó en El Partidazo de COPE cómo se encuentra el egipcio: "Salah ya está más animado, mucho más optimista. La Federación cree que estará recuperado entre tres y cuatro semanas. Intentaremos reducir los plazos. Salah no me ha dicho nada sobre Sergio Ramos. No creo que esté enfadado con él, fue una acción fortuita. Estar con Egipto, estará; irá a Rusia, los plazos los va marcando él".