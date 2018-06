Ramos: "Entiendo las críticas, pero el objetivo se ha cumplido"

El capitán de la selección española atendió a los medios al término del encuentro frente a Marruecos: "Es una selección complicada y era su oportunidad para darse a conocer. Entiendo las críticas con una filosofía de juego que lleva implantando mucho tiempo pero hemos pasado. Nos gusta ser claros. Nos gusta decir siempre la verdad y esa es la única verdad que podemos decir. Ahora vienen rivales muy fuertes y cualquier despiste o error nos deja fuera. Hemos tenido despistes puntuales, desde la parte defensiva hacer hincapié en la contundencia y a partir de ahí actuar como equipo. Todos debemos de hacer autocrítica y a partir de ahí viene lo fuerte y no se permiten los errores. Los jugadores somos los mismos y los responsables somos los que estamos dentro del campo y no nos tiene que servir de excusa el cambio de entrenador. El VAR dice la verdad, el VAR no te ayuda, por eso éramos partidarios y merece la pena el tiempo que se pierde".