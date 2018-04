Pepe Castro, en El Partidazo de COPE: "No hemos hablado con Caparrós del banquillo, pero sí para que ocupe alguna área del club"

El presidente del Sevilla comentó que "las cosas no han salido como queríamos" y que "Montella sigue porque se siente capacitado para llevar al equipo a Europa". Sobre Óscar Arias, dijo: "Hemos tomado decisiones que no nos gustan. Si no se consiguen los objetivos, buscamos otras opciones".