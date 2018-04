El Partidazo de COPE (Programa Completo, 25-04-2018)

Titulares del día. El Real Madrid gana 1-2 al Bayern en la ida de semifinales de la Champions League. Escuchamos a Sergio Ramos, Zidane, Asensio, James, Casemiro. Tiempo de Opinión: Un resultado ideal, en un partido no ideal del Madrid; descomunal Ramos; Asensio y Lucas, decisivos; el gen ganador del Madrid; Zidane no se 'casa' con nadie. Escuchamos a Keylor Navas. El Real Madrid coloca el 2-1 ante el Panathinaikos en la Euroliga con la vuelta de Llull, 259 días después tras su grave lesión. Previa del Arsenal - Atlético de Madrid, ida de semifinales de la Europa League. Hablamos con Emilio Cortés, catedrático de derecho penal; y con Cisco García, el tenista en silla de ruedas no ha podido volar con su silla para jugar un torneo. 'Vaya Fiesta', con el Grupo RISA.