Paco Jémez, en El Partidazo de COPE: "Entrenaría a Las Palmas en Segunda, pero depende de muchos condicionantes"

El entrenador de Las Palmas, en El Partidazo de COPE, afirmó que su máxima prioridad "son los cuatro partidos que quedan de Liga" y no su futuro. "Hemos hecho las cosas muy mal. No he sido capaz de sacar lo mejor de mi equipo. Es el momento de escuchar a la gente después de la que hemos liado".