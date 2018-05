Pablo Machín, en El Partidazo de COPE: "Espero que en un futuro la afición del Sevilla me quiera al menos un 10% de lo que quiere a Caparrós"

Hablamos con el nuevo entrenador del Sevilla: "Cuando dije en casa que tenía una oferta del Sevilla, mis niñas pusieron el himno de El Arrebato en casa. Caparrós me dijo que quería que yo fuese su apuesta y que le dijera si yo me veía ilusionado y preparado, y le convencí rápidamente. Lo que he transmitido en el Girona, debo hacerlo en el Sevilla. Yo me identifico mucho con del Bosque. En un día me he dado cuenta de la grandeza del club. Ojalá en un futuro me puedan querer un 10% de lo que quieren a Caparrós. Cuento con Lenglet, no tengo noticias de que haya ofertas por él"