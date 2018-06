Óscar Duarte, en El Partidazo de COPE: "Los insultos son cosas de partido y las cosas de partido se quedan allí"

Hablamos con el jugador de Costa Rica después de la eliminación del equipo Tico: "No era lo que nos planteábamos en este Mundial, pero esto es fútbol. Sabíamos que teníamos que hacer un gran partido para puntuar, lo demostramos, pero después del primer gol no pudimos reaccionar. Para mí no fue penalti a Neymar. Hay varias jugadas de esas en todos los partidos. Los insultos de Neymar son cosas de partido y las cosas de partido se quedan allí. Ellos tenían una presión y la tuvieron durante los 90 minutos".