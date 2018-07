Miranda, en El Partidazo de COPE: "No esperábamos salir derrotados, pero esto es el fútbol"

Hablamos con el exjugador del Atlético tras la eliminación de su equipo en los cuartos del final del Mundial de Rusia: "No esperábamos salir derrotados, pero esto es el fútbol. Hay que felicitar a Bélgica. Son una gran selección, se preparó muy bien y nosotros no tuvimos la intensidad de la segunda mitad en la primera. Nuestro primer tiempo no fue muy bueno. En el segundo tiempo pudimos imponer nuestro ritmo. Es un golpe duro, todo es muy triste. Hicimos de todo para remontar"