Miguel Ángel Ramírez, en El Partidazo de COPE: "No soy ningún prófugo, me presentaré ante las autoridades; no creo que haya riesgo de cárcel"

El presidente de la UD Las Palmas habló en COPE tras conocerse que está en busca y captura: "No soy ningún prófugo. No me escondo de la justicia. Me presentaré ante las autoridades en cuanto llegue a España. Estoy nervioso, es la primera vez que me ponen en busca y captura. No creo que haya riesgo de cárcel. Cuando me presente ante el juez, él decretará lo que sea conveniente. No me presenté porque los abogados me dijeron que la causa estaba recurrida. Confío mucho en Paco Jémez. Haremos análisis y decidiremos".