Marc Crosas, en El Partidazo de COPE: "Para mí, teniendo al mejor de la historia, ganar una Champions en 7 años tiene que hacerte reflexionar"

Hablamos con el ex jugador del Barcelona que ha elogiado en su Twitter las finales de Champions del Real Madrid: "Estoy sorprendido por la importancia de unos tweets futbolísticos. Compite como nadie y llega a finales en su competición. Para mí, teniendo al mejor de la historia, ganar una Champions en 7 años tiene que hacerte reflexionar. Soy del Barça a muerte y antimadridista, pero eso no quiere decir que no le pueda elogiar"