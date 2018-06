Lucas Vázquez, en El Partidazo de COPE: "De Gea sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo, estamos a muerte con él"

Hablamos con el jugador de la selección y del Real Madrid de la actualidad de España en el Mundial: "Ya demostramos antes, durante y ahora el buen rollo que hay en la Selección. Somos una familia. Lo de Lopetegui fue un golpe duro, pero hay que darle normalidad. Contra Portugal, pasó lo que no tenía que pasar: minuto 2 y penalti en contra. Te entran dudas, pero dimos un paso adelante. Por juego y carácter merecimos la victoria. David sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo, estamos a muerte con él. Hierro y Lopetegui son diferentes, pero el objetivo es el mismo: jugar bien al fútbol, querer siempre la pelota, presionar y tener el control del juego. El objetivo es ser primeros de grupo. Brasil es para mí el favorito número 1. Nunca he querido salir del Madrid, quiero seguir con mi sueño. Zidane me dio muchos minutos y por eso estoy aquí. Lopetegui es un grandísimo entrenador, un buen relevo para Zidane"