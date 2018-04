Giménez: "No estamos cabreados con el árbitro, aunque sí indignados"

El futbolista del Atlético de Madrid habló de la actuación arbitral al término del partido ante el Arsenal: "Cabreo con el árbitro no, pero sí indignación, el árbitro no estaba cerca de las jugadas para ver si era amarilla o no. Todos soñamos con este título, es nuestra misión".