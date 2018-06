Garbiñe Muguruza, en El Partidazo de COPE: "Ahora, lograr el número 1 no está tanto en mi mente"

Ángel García charló con la semifinalista de Roland Garros. Le espera Halep... y el número 1 del ranking: "Siempre se puede jugar mejor al tenis y se puede mejorar. Por mi parte, creo que ha sido buen partido, he querido disfrutarlo. El año pasado me tomaba más en serio el número 1, quizás no debí haberlo hecho tanto, ahora no me influye tanto, no está en mi mente constantemente".