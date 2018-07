Gabi: "Si a Xavi le llega la oportunidad de ser seleccionador, estaría más que preparado y lo haría muy bien"

Juanma Castaño entrevistó al ya ex capitán del Atlético de Madrid, en el día de su despedida, antes de ir a Catar: "Me quedo con tres momentos: cuando ganamos la Liga en el Camp Nou, con nuestra eliminación en el Calderón en Champions ante el Real Madird porque me unió más al Atleti; y mi gol en Lyon, no sabía que sería mi último".